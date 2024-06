Mercado AlimentaCE abre edital de pesquisa sobre cajuína cearense

Equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará, o Mercado AlimentaCE lançou edital de pesquisa em Gastronomia e Cultura Alimentar para pesquisar cajuína cearense

O Mercado AlimentaCE lançou seu primeiro edital de Pesquisa em Gastronomia e Cultura Alimentar. A ação visa selecionar dois bolsistas para o grupo de estudos do programa “Comida, Patrimônio e Memória”, cujo objetivo é desenvolver estudos sobre a cajuína produzida no Ceará. As inscrições seguem até 7 de julho.

Os bolsistas selecionados desenvolverão atividades de pesquisa em 30 horas mensais ao longo de quatro meses. Dos R$ 12.800 disponibilizados pelo projeto, serão divididos entre um bolsista-mentor e um bolsista-organizador valores mensais de R$ 2 mil e R$ 1.200, respectivamente.

