Samira Close e Rafa Martins participam do JD Festival neste sábado

Com 80 vagas para workshops sobre programação, design, gestão de projetos de tecnologia e marketing, os interessados podem realizar as inscrições no site do Juventude Digital.

Um dos destaques na programação, é a participação da streamer e drag queen Samira Close. Conhecida nas redes sociais, a cearense é convidada para falar sobre “Futuros possíveis com a tecnologia”, roda de conversa que acontece às 18 horas, no palco principal do evento.

