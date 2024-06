Festival de churrasco tem open food e divulga programação musical

Uma nova edição do Festival BBQ Show já tem data para acontecer. Marcado para o dia 31 de agosto, o evento de churrasco open food chega, este ano, a Sabiaguaba com mais de 30 estações de carnes Premium liberadas para o público.

Considerado um dos maiores festivais de churrasco do Brasil, o BBQ Show 2024 será realizado na “Cidade do Churrasco”, localizada na rodovia CE-010, no Eusébio. O novo espaço para o festival terá espaço de 20.000 m², com estacionamento para 800 vagas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Mostra no CCBNB aborda história dos bairros de Fortaleza