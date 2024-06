Peça gratuita inspirada em Chico Buarque estreia no Cuca Pici

Monique Gonçalves protagoniza peça baseada em canções de Chico Buarque Crédito: Fernanda Barros/ O POVO e Paloma Pajarito/ Divulgação

Baseado nas obras de Chico Buarque, o espetáculo "Uma valsa com sabor de loucura", realiza apresentação no Teatro do Cuca Pici. O monólogo faz parte da programação do XV Festival de Teatro de Fortaleza (FTF) e acontece nesta sexta-feira, 21, às 19 horas. Terceira obra de uma trilogia, o texto de autoria do dramaturgo Eurico Bivar conta a história de uma mulher que acredita ser musa de Chico Buarque. Ela está em busca de autoconhecimento e aceitação à velhice, revisitando velhos traumas de uma infância humilde e uma juventude atuando como dama da noite. Entre os dilemas e as dores não curadas da personagem, o espetáculo aborda temas sobre etarismo, aceitação, compulsões e saúde mental. A narrativa se baseia nas músicas "Valsinha" e "Gesubambino (Minha História)".

Sobre a produção, Monique ressalta a importância de adaptar conteúdos para que chegue até as próximas gerações. Para ela, o talento e os aprendizados de Chico Buarque é o que consolidam as obras dele. “Adaptação de grandes obras de artistas brasileiros como Chico Buarque, elas são muito importantes porque têm como a gente trazer para as novas gerações esse conteúdo que é rico. Ao mesmo tempo, também acho importante porque cada artista se inspira naquela obra”, destaca. Trilogia sobre Chico Buarque A produção contempla a terceira obra de uma coletânea de textos do autor cearense, Eurico Bivar. Fã de Chico Buarque, ele escreveu a trilogia: “As meninas da flor da idade”; “A saga de um pivete chamado Jesus” e o monólogo “Uma valsa com sabor de loucura”, baseados nas fases do cantor. “O artista tem como trazer a sua própria linguagem também a sua assinatura, mas também acho importante não desconfigurar e não empobrecer a obra de outros artistas. É preciso sempre fazer com bastante consciência, como Eurico fez”, conclui a Monique. Com mais de 10 anos apresentando esta peça, a atriz e diretora criativa do Festival Bivar de Teatro comenta como a personagem que interpreta coloca em prova suas habilidades artísticas. “Essa personagem está sempre em adaptação, em crescimento e em entrega porque a cada momento que a gente ensaia e apresenta, a gente se reinventa", explica Monique.