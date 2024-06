Theatro José de Alencar promove São João gratuito no sábado, 22

Tradicional festa de São João do Theatro José de Alencar, o Arraiá do Zé acontece neste sábado, 22

O Theatro José de Alencar (TJA) promove neste fim de semana uma nova edição do Arraiá do Zé. Tradicional festa de São João do equipamento localizado no Centro, o evento será gratuito e contará com atividades de lazer típicas da época.

Com decoração de quermesse, a festa junina será realizada no jardim do TJA e apresentações de quadrilhas infantis, espaço para brincadeiras do período junino, além de barracas de comidas típicas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na programação musical iniciando a partir das 17 horas, o Arraiá do Zé 2024 terá apresentações de DJ Renatinha, Diana Franco e Banda e do sanfoneiro Clementino Moura Filho.