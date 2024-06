São João: quadrilhas se apresentam em Fortaleza; veja programação

A programação do XXIV Ceará Junino chegou em Fortaleza. Após ser lançado no dia 1º de junho, no Crato, o festival de São João será realizado em diversos locais da Capital.

Com apresentações de mais de 30 quadrilhas juninas, o público poderá acompanhar as danças e performances dos quadrilheiros que competem na 24º edição do evento.

Com o tema “De Caiçara a Sobral: São João de Tradição e Inovação na Cidade do Futuro”, cerca de 21 festivais de quadrilha serão realizados em diversas regiões do Estado durante a programação do Ceará Junino deste ano.