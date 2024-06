Com Xand Avião e Waldonys, veja programação do São João de Fortaleza

Além dos shows musicais, seis grupos de quadrilha junina sobem ao palco do Aterrinho, sendo eles Ceará Junino, Encanta Ceará, Amor Quadrilheiro, Estrela do São João, Amor Nordestino e Papoquinho. Dois grupos se apresentam por dia a partir das 17 horas. Os shows de bandas e cantores são previstos para iniciarem às 19 horas.

Realizado de 28 a 30 de junho no Aterrinho da Praia de Iracema, o São João de Fortaleza tem programação atualizada após a confirmação das saídas de Zezé di Camargo & Luciano e Victor & Leo. As atrações incluem shows de nomes como Geraldo Azevedo, Xand Avião, Zé Vaqueiro, Lagosta Bronzeada e Waldonys.

A programação é aberta na sexta-feira, 28, com a Orquestra de Sanfona. Na sequência, Geraldo Azevedo, intérprete de canções como "Dona da Minha Cabeça" e "Dia Branco", sobe ao palco. Para encerrar o dia, o pernambucano Zé Vaqueiro leva ao público sucessos do piseiro.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, os cachês dos artistas serão custeados pelos patrocinadores do evento.

No sábado, 29, o forró dita o ritmo com a abertura protagonizada pelo Forró do Bom. Xand Avião é o próximo a se apresentar com repertório da banda Aviões do Forró e de sua carreira solo, como "Inquilina". O grupo cearense Lagosta Bronzeada finaliza a programação com forró das antigas.

No domingo, 30, Waldonys inicia a festa com sua sanfona e sucessos do forró. O cearense Zé Cantor sobe ao palco em seguida, unindo forró tradicional ao contemporâneo. A banda paraibana Magnifícos encerra a programação do São João de Fortaleza com sucessos como "Cristal Quebrado" e "Me Usa".

São João de Fortaleza 2024

Quando : de sexta-feira, 28, a domingo, 30 de junho; quadrilhas às 17 horas e shows musicais a partir das 19 horas

: de sexta-feira, 28, a domingo, 30 de junho; quadrilhas às 17 horas e shows musicais a partir das 19 horas Onde : Aterrinho da Praia de Iracema (Av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema)

: Aterrinho da Praia de Iracema (Av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema) Gratuito

São João de Fortaleza 2024: veja programação completa

sexta-feira, 28, a partir das 17 horas

Apresentação de quadrilhas

Orquestra de Sanfona

Geraldo Azevedo

Zé Vaqueiro

sábado, 29, a partir das 17 horas

Apresentação de quadrilhas

Forró do Bom

Xand Avião

Lagosta Bronzeada

domingo, 30, a partir das 17 horas