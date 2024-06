Xand Avião fará show em São João de Fortaleza; cantor promete novidade

Músico vai subir no palco no segundo dia de festejo, no sábado, 29, e deve anunciar notícia sobre carreira no show

Xand Avião está entre as atrações que vão se apresentar no São João de Fortaleza, evento que acontece no Aterrinho da Praia de Iracema nos dias 28, 29 e 30 de junho. De acordo com anunciado nas redes sociais pelo prefeito José Sarto (PDT), o cantor vai subir no palco no segundo dia de festejo.



Mandatário fez o anúncio por meio de um vídeo em que aparece convidando o músico para participar do momento. Em seguida, o "Comandante" aparece na gravação aceitando o convite e destacando que vai contar uma novidade durante sua apresentação.