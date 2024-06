Atriz Jacqueline Laurence morre aos 91 anos no Rio de Janeiro

A artista nasceu em Marselha na França em 1932, se mudou para o Brasil na adolescência e adotou o País como casa até seus últimos dias. Seus papeis de destaque na TV aconteceram nas novelas “Dancin’ days”, “Guerra dos sexos”, “Cambalacho”, “Top model”, “O dono do mundo”, “Salsa e merengue”, “Senhora do destino”, “Babilônia” e sua última trama nas telinhas foi em “Salve-se quem puder” em 2020.

Morreu na madrugada desta segunda, 17, a atriz francesa Jacqueline Laurence , aos 91 anos, no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Rio de Janeiro, após sofrer uma parada cardíaca .

Em 1980, foi uma das responsáveis por um dos movimentos teatrais mais simbólicos do Rio de Janeiro, o Teatro Besteirol, que projetou Miguel Falabella, Guilherme Karam e Mauro Rasi.

Mesmo morando no Brasil por muitos anos, a atriz nunca se naturalizou brasileira e durante uma entrevista ao site de Heloisa Tolipan, ela explicou o motivo:

“Aconteceu muita coisa durante a ditadura, e coisas difíceis. Nunca me naturalizei, e quando me naturalizaria, eventualidades sucederam. Depois, envelheci e não seria agora que me naturalizaria. Não tenho essa coisa de dizer que sou francesa. Ao contrário, sou brasileira. Podem dizer que acham o contrário, o que é natural, mas pouco me importa”, explicou.