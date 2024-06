CasaCor Ceará 2024 abre portas na Praia de Iracema; saiba onde

Nova sede da CasaCor Ceará deve contribuir para revitalização da Praia de Iracema

Instalada na avenida Almirante Barroso, número 500, o novo espaço da CasaCor se encontra próximo ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

O imóvel do empresário Luciano Cavalcante ocupa uma área de 7.000 m² e será espaço para 38 ambientes de moradia, sendo um apartamento completo de 260 m², além de área corporativa e ambientes de lazer, com lojas e restaurantes.

De acordo com Neuma Figueiredo, diretora da CasaCor Ceará, a região da nova sede do evento será revitalizada, ganhando intervenções nas ruas e na praça localizada na região do Dragão do Mar.