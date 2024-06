Banda Hateen participa de festival de rock em Fortaleza

Sucesso nos anos 2000, banda Hateen faz show em Fortaleza durante programação do festival Eu Quero Rock

A banda Hateen foi confirmada na programação do Festival Eu Quero Rock, marcado para acontecer no dia 3 de novembro em Fortaleza. A novidade foi confirmada com exclusividade ao Vida&Arte nesta quinta-feira, 13.

Conhecida na cena do rock nacional desde os anos 2000, sendo uma das banda mais populares do gênero “emo”, o Hateen consagrou os hits “1997”, “Coração de Plástico”, “Inferno pessoal” e outros sucessos que marcaram a geração.

