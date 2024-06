Ex-vocalista do Angra, Edu Falaschi faz show em Fortaleza em junho

Ingressos para show de Edu Falaschi em Fortaleza já estão à venda; apresentação do cantor de heavy metal acontece no Complexo Armazém

O músico Edu Falaschi vem a Fortaleza para show este mês. Marcado para ser realizado no Complexo Armazém, na Praia de Iracema, o show do cantor de heavy metal acontece no próximo sábado, 22.

Reconhecido como uma das grandes vozes do rock e power metal por todo o Brasil e internacionalmente, Edu iniciou sua carreira na música em 1989, tendo passado pelas bandas Angra, Kamelot, Mitrium e Almah.

Atualmente em carreira solo, Edu Falaschi traz a Fortaleza a turnê que revistita os 20 anos do DVD “Rebirth Live in São Paulo”.