Detonautas homenageia Lulu Santos em festival; cantor está internado

"Todos nós fomos surpreendidos hoje por conta da ausência do Lulu Santos no festival", afirmou Tico Santa Cruz, vocalista da banda, antes de tocar Apenas Mais Uma de Amor, um dos maiores sucessos de Lulu Santos. "Queríamos aproveitar esse momento para que todo mundo emane boas energias para que o Lulu se recupere e volte logo. Você faz muita falta, Lulu Santos. Em qualquer lugar, meu amigo."

Os Detonautas também homenagearam a dupla sertaneja Leandro & Leonardo tocando a música Um Sonhador, hit dos anos 1998.

Com a internação, Lulu também cancelou a participação no show beneficente Festival Salve O Sul, que ocorre neste domingo, 9, no Allianz Parque, em São Paulo capital. O festival destinará o valor arrecadado para as vítimas do Rio Grande do Sul, contando com nomes como Ludmilla, Preta Gil, Duda Beat e Gloria Groove.