Dia dos Namorados deve movimentar R$ 240 milhões em Fortaleza

Sábado deve ser o dia mais escolhido para as compras Crédito: Samuel Setubal

O Dia dos Namorados deve movimentar R$ 240 milhões no comércio de Fortaleza. A projeção é da pesquisa sobre intenção de compra divulgada nesta terça-feira, 4 de junho, pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O levantamento mostra que 37,5% dos consumidores irão às compras nesta data. A expectativa é que o faturamento deste ano em relação às vendas seja 14,4% maior do que o de 2023.

De acordo com a diretora institucional da Fecomércio-CE, Cláudia Brilhante, esse aumento no faturamento se deve a uma maior organização dos consumidores. Ela ressaltou que prova disso é que, neste ano, a escolha pelo pagamento à vista (dinheiro, Pix ou cartão de débito) prevaleceu. “Tanto no índice de endividamento como no índice de confiança do consumidor, a gente vê que o consumidor vem se organizando. Então, se ele está melhor organizado financeiramente ele vai comprar mais, e a pesquisa mostra também que 55% dos consumidores vão comprar à vista, o que mostra que ele tem um dinheirinho guardado e não vai se endividar”, informou.

Leia mais Prévia da inflação da Grande Fortaleza de 2,19% é acima da média nacional Sobre o assunto Prévia da inflação da Grande Fortaleza de 2,19% é acima da média nacional Os dados da pesquisa mostram que o valor médio gasto na compra do presente será de R$ 295. Quanto aos locais de compra, os shopping centers foram os mais citados, com 54% de resposta, seguido de lojas de rua (20,4%) e de centros comerciais (16,4%). Maioria dos respondentes da pesquisa ainda não possui em mente um dia certo para fazer as compras (47,3%). Porém, dentre os que possuem, a escolha prevalente é pelo fim de semana (47,4%), principalmente sábado (28,3%). Dentre os itens mais procurados estão, principalmente, os chamados bens de consumo semiduráveis, com destaque para produtos de vestuário e perfumaria. Confira os itens mais buscados na data comemorativa:

Roupas (38%)



Perfumes (30,3%)



Sapatos (29,9%)



Livros (27,4%)



Produtos para cabelo (27%) Dia dos Namorado no Brasil No Brasil, a pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) aponta que a data deve movimentar R$ 23 bilhões no comércio. No levantamento, 59% pretendem comprar presentes, o que representa uma queda numérica de 3,8 milhões de consumidores em relação ao ano passado.