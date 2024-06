Dia dos Namorados no Ceará: 73% dos bares e restaurantes esperam faturar mais

No Dia dos Namorados, que será comemorado no próximo dia 12 de junho, 73% dos bares e restaurantes esperam faturar mais do que no ano anterior. O incremento deve ser de 30% em comparação com 2023.

A projeção é feita pela Associação de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a entidade, a data é esperançosa para o setor, promovendo uma melhoria nas empresas que estão operando em prejuízo.