Prime Video, Netflix e Max: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com a estreia das séries "O próximo convidado dispensa apresentação com David Letterman" e "The Boys". Confira as opções!

Netflix



David Letterman apresenta um programa intimista repleto de conversas esclarecedoras e passeios divertidos com figuras notáveis.



Clique aqui para ver o trailer