‘Final Fantasy XVI: The Rising Tide’ traz novas aventuras e desafios

Explorando mais do universo de Valisthea, "The Rising Tide", nova expansão de Final Fantasy XVI, apresenta novas aventuras e desafios

Mas essas habilidades podem não ser tão legais quanto as lutas corpo a corpo do jogo original. Ajustar os controles para facilitar o uso das novas habilidades pode fazer uma grande diferença.

A jogabilidade continua intuitiva, com os novos poderes da invocação Leviathan proporcionando uma experiência distinta. As habilidades aquáticas de Leviathan, como disparos de água e ondas de choque, oferecem uma nova dinâmica. O sistema de recarga ativa traz um elemento de timing que deixa os jogadores mais atentos.

Configurar os controles para fácil acesso às novas habilidades pode melhorar significativamente a experiência, especialmente durante as batalhas mais intensas. Além disso, novos acessórios com efeitos como aumento do multiplicador de dano durante o stagger e aprimoramento da esquiva de precisão estão disponíveis, adicionando uma camada extra de estratégia.

Mysidia é a nova região explorável de “The Rising Tide” e apresenta um cenário tropical vibrante que contrasta com os ambientes mais sombrios do jogo base. A clareza dos gráficos e a atenção aos detalhes mantêm os jogadores imersos no mundo do jogo. A estética da expansão como um todo, misturando elementos de fantasia e ficção científica, é visualmente atraente.

Além disso, a performance gráfica é estável no PlayStation 5, sem quedas de frame rate, critério essencial durante os combates intensos e cenas cinemáticas, seja em 30 ou 60fps.