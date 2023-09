Secult-CE confirma reforma do Teatro Carlos Câmara para setembro

A ordem de serviço para a manutenção do equipamento já foi emitida pela Superintendência de Obras Públicas (SOP) e direciona o orçamento de R$ 919.118, 97 para o reparo. As obras abrangem pintura das fachadas, realização de piso externo, revisão das instalações elétricas e instalações de lógica, e demais modificações.

As reformas estruturais do Teatro Carlos Câmara começam na próxima semana, de acordo com informações divulgadas ao Vida&Arte pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult - CE).

As obras devem durar 90 dias e, segundo Fernando Piancó, diretor do teatro, a previsão é que o funcionamento total retorne no início de 2024. Além da manutenção física, a Secult-CE realizará licitação para "aquisição de equipamentos de iluminação, som e vestimenta cênica".



Um chamamento público também deverá ser divulgado após a reabertura e, ainda de acordo com as informações da Pasta, o Teatro será gerido em parceria com uma organização social a partir de então.

Teatro Carlos Câmara

Localizado no Centro, o teatro foi inaugurado em outubro de 1974 como Teatro da Emcetur. O nome fazia referência à proximidade com a instituição turística. Ponto de fruição artística nas primeiras décadas de funcionamento, o espaço foi fechado em 1994 e só reabriu as portas em 27 de março de 2013, já com o nome Teatro Carlos Câmara.

O equipamento manteve ações até 2020 por meio de ocupações artísticas e culturais, resultado de chamadas públicas. Alguns dos projetos foram "Projeto É o Gera" (2017) e "Ocupação Tradição, do Cariri a Fortaleza" (2019).

