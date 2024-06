Justiça do RJ decide que Tim Maia não é pai afetivo de Léo Maia

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) decidiu nesta terça-feira, 4, de forma unânime, que o artista Léo Maia não é filho afetivo do cantor Tim Maia. O caso ainda passa pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Entre os argumentos do órgão público do Rio de Janeiro, a decisão de não reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem é o de que não há provas de que Tim quis ser pai de Léo enquanto estava vivo.