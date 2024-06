Festival Tribeca exibe cinco curtas-metragens feitos por IA

O Festival de Tribeca , que acontece em Nova York, exibirá cinco curtas-metragens produzidos por uma Inteligência Artificial , com tecnologia da empresa OpenAI. As produções serão exibidas no dia 15 de junho, de acordo com The Hollywood Reporter.

Um grupo de cineastas foi escolhido e informado sobre as regras do programa, desenvolvido pelo Tribeca e OpenIA, e sobre o Sora. O site conta que eles foram obrigados a seguir os termos acordados em 2023 com os sindicatos dos diretores, roteiristas e atores sobre o uso de Inteligência Artificial em produções cinematográficas.



“É ótimo ver como esses cineastas estão ampliando sua criatividade com Sora, e estamos honrados por seus trabalhos estrearem no Tribeca Festival”, afirmou Brad Lightcap, COO da OpenAI, ao The Hollywood Reporter.