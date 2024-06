Com show no Brasil, Cyndi Lauper anuncia turnê de despedida

Cyndi Lauper anunciou últimos shows da carreira com turnê de despedida pela América do Norte Crédito: Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Cyndi Lauper irá se despedir dos palcos. Com uma carreira de quase 50 anos, a artista anunciou nesta segunda-feira, 3, que está se preparando para realizar os últimos shows de sua trajetória artística. Reconhecida como lenda do rock'n'roll, Cyndi marcou gerações com seus inúmeros sucessos, como "Girls Just Want to Have Fun", "True Colors", "All Through the Night" e "Time After Time". Na "Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour", Cyndi apresenta sua maior turnê em dez anos, que também será a última de sua carreira.