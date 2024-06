Espetáculo de dança reflete sobre masculinidade e corpos LGBTQIA+

Estão programadas duas apresentações do "Pintosas" durante a programação do Mês do Orgulho

As apresentações de dança integram a programação do Mês do Orgulho LGBTQIA+ e serão realizadas gratuitamente no Cineteatro São Luiz e no Theatro José de Alencar nos dias 7 e 20, respectivamente.

“Claro que quem é pintosa possivelmente vai se sentir identificada nessa obra, mas é um espetáculo que trata de temas universais, como as memórias da infância, fala sobre amor, sobre resistência. Além de divertir e emocionar, Jessi e Anderson dão uma boa aula de história”, ressalta Circe Macena, diretora do espetáculo.

Segundo Anderson, é importante retratar a violência sofrida pela comunidade LGBTQIA+ no Ceará. De acordo com a edição de 2023 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Ceará foi o estado do Brasil com maior número de mortes violentas contra LGBTQIA+.

“A intenção é evidenciar a necessidade de falarmos sobre o preconceito e a homofobia que sofremos em todas as fases de nossas vidas e como transformamos tudo isso em fonte de informação, potência, resistência e luta”, ressalta Anderson.

O espetáculo de dança "Pintosas" será apresentado em duas datas. No dia 7 de junho, às 19 horas, a apresentação compõe a programação do Curta Mais Dança, no Cineteatro São Luiz.

Já no dia 20 de junho, às 20 horas, integra a programação do 15° Festival de Teatro de Fortaleza, no Teatro São José.

Espetáculo de dança "Pintosa"

Sexta-feira, 7 de junho

Quando : às 19 horas

: às 19 horas Onde : Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro) Mais informações: no Instagram @azpintosas



no Instagram @azpintosas Gratuito

Quinta, 20 de junho