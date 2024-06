Festival Zepelim 2024: Marina Sena é anunciada na programação

Marina Sena participa mais uma vez do Festival Zepelim; venda geral dos ingressos inicia neste sábado, 8

A cantora Marina Sena foi confirmada na programação do Festival Zepelim 2024. A novidade foi anunciada nesta terça-feira, 4, nas redes sociais do evento de música.

Marcado para ocorrer nos dias 24 e 25 de agosto, a terceira edição do Zepelim também terá shows de Seu Jorge, Céu, Rael, além da Banda Uó e Fresno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta será a terceira vez que a artista mineira participa do Zepelim. Marina esteve nas edições de 2022 e 2023 do evento realizado no Marina Park.