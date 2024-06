Festival de Música da Meruoca divulga os vencedores da 17ª edição

Mostra Competitiva de Música da 17º edição do Festival de Inverno da Serra da Meruoca aconteceu neste último sábado, 1° de junho

No último sábado, 1º, aconteceu a 17ª edição do Festival de Inverno da Serra da Meruoca. Foram apresentadas 12 canções finalistas da competição e anunciados os nomes dos vencedores da noite.

O evento contou com atrações gratuitas reunindo feiras, oficinas, exposições e shows dos The Fevers, Padre Fábio de Melo, Banda Magníficos, Ana Carolina, Anderson Freire e apresentação do Maracatu Solar.

O festival é realizado pela Prefeitura Municipal de Meruoca em parceria com a Associação Cultural Solidariedade e Arte (Solar), com coordenação geral de Pingo de Fortaleza e produção executiva de Arnóbio Santiago.