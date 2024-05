Shoppings RioMar divulgam programação de São João; veja atrações

Bandas Lagosta Bronzeada e Noda de Caju estão entre as atrações confirmadas Crédito: Reprodução/Instagram (@lagostabronzeada e @nodadecaju)

Em celebração à época de São João, os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy divulgam programações completas para a temporada festiva que contará com música, gastronomia e entretenimento durante o mês de junho. Durante o período de festividade, os shoppings vão sediar espaço para shows musicais e apresentações de quadrilhas juninas. As ações também envolvem desfiles de Rei e Rainha. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA TAMBÉM | São João: onde curtir festas em Fortaleza no fim de semana

RioMar Fortaleza recebe Festival Cidade Junina

Será montada uma cidade cenográfica dentro do shopping RioMar Fortaleza, com a intenção de criar um ambiente de "festa do interior". O “Festival Cidade Junina” acontecerá durante cinco dias de evento, de 29 de maio a 2 de junho. A programação variada do evento contará com arena de quadrilha, festival de comidas típicas, área pet e shows com o forró tradicional. No primeiro dia de evento, 29, se apresenta no palco do shopping o grupo Desejo de Menina, que retorna com sua formação original, e o cantor Luiz Yure. Na quinta-feira, 30, a cidade junina receberá a banda Noda de Caju e Luiz Poderoso Chefão. Na sexta-feira, 31, sobe ao palco a banda Lagosta Bronzeada e São 2.

Além das comidas típicas, a Vila Junina receberá apresentações musicais, sempre aos sábados. Nos dias 8 e 22, das 17h às 19h, tem show com a Banda Pra Lá e Pra Cá. Já nos dias 15 e 29 de junho, no mesmo horário, o Trio Voz Nordestina chega ao palco do RioMar Kennedy. Durante as sextas-feiras do mês, o shopping também receberá a “Vibe Junina”, com shows gratuitos de artistas cearenses. As apresentações serão realizadas a partir das 19h, na Praça de Alimentação (Piso L3). A primeira atração do “Vibe Junina” será o cantor e compositor Igor Guerra (07/06). Na sexta-feira seguinte, é a vez de Os Lamparinos (14/06). No dia 21 de junho, sobe ao palco a artista Carla Amaral. Fechando a programação, Dedim Gouveia Jr., conhecido como o príncipe do xote, no dia 28/06.