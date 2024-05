Cinema em Fortaleza: ingresso em dobro e promoção de R$8; confira

Os amantes de cinema vão poder contar com diversas vantagens ainda este mês. Com o objetivo de ampliar e facilitar o acesso ao cinema por todo o País, diversas redes realizam promoções que vão despertar o interesse do público.

Para quem curte ir ao cinema junto dos amigos ou quer aproveitar o mês do namorados para assistir um filme com a pessoa amada, a rede de cinemas Kinoplex anunciou uma novidade na promoção “Dobradinha”.

Já na rede Cinépolis, o público poderá assistir filmes com valores promocionais a partir de R$8.