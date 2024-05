Eduardo Africano lança música sobre o sistema socioeducativo do CE

A música evidencia os desafios que os jovens assistidos pelo Sistema Socioeducativo do Estado enfrentam no dia a dia, buscando destacar seus potenciais

O artista Eduardo Africano lança nesta sexta, 31, seu mais novo single intitulado de “Pedrin”, obra na qual aborda as experiências e realidades dos jovens assistidos pelo sistema socioeducativo do Estado. A música busca destacar as potencialidades desses jovens, desafiando os estereótipos marginalizados que, muitas vezes, os cercam.

Para o artista cearense, a composição é um convite para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, onde "todas as vozes são ouvidas e valorizadas".

