Cantora cearense Cyda Olímpio celebra os orixás em disco coletivo

Nesta sexta, 31, Cyda Olímpio lança nas plataformas digitais e na Casa da Mãe, em Salvador, o projeto "Ópera Ori" e a música “Mãe D'água”, na voz de Stella Maris. O conteúdo mostra a gravação de um musical com cantoras brasileiras de diversos estados, com arranjos do maestro Jaime Alem, que já trabalhou com nomes como Rita Benneditto e Maria Bethânia.



O projeto conta com 12 músicas compostas por Cyda Olímpio em que cada canção celebra um orixá. As faixas são interpretadas por nomes como Jussara Silveira, Dicy Rocha, Ercília Lima, Adriana Piccolo e outras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ópera Ori" será apresentado em Salvador, na Casa da Mãe, com o lançamento da música “Mãe D´água”, interpretada pela cantora Stella Maris, proprietária do espaço. Gravada no Rio de Janeiro, a música, que celebra Yemanjá, conta com os músicos Jaime Alem (violão), Bruno Aguillar (contrabaixo acústico), Adelson Viana (piano e acordeom) e Marco Lobo (percussão).