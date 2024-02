Iemanjá: conheça a rainha do mar celebrada no dia 2 de fevereiro

A data é um momento para prestar homenagens à orixá de religiões de matriz africana no Brasil e sua associação com os mares; conheça o dia de Iemanjá

Em fevereiro, a Rainha do Mar , também responsável pela proteção dos pescadores, é celebrada no segundo dia do mês. A tradição tem sua origem conhecida na região baiana e completou 100 anos de realização em 2023.

Para o praticante, “todo dia é dia de Iemanjá, já que em vários locais do Brasil comemora-se seu dia em datas diferentes”. E completa: “todo o dia é dia de saudar nossa rainha do mar”.

Outros estados podem incluir datas diferentes para a celebração de Iemanjá, como a Paraíba, que realiza sua festa no dia 8 de dezembro. Mas a popularização dos festejos no segundo mês do ano, ocorridos na capital da Bahia, Salvador, se dá por um século de existência na memória brasileira.

Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, a data é considerada um feriado devido à padroeira afetiva da cidade.

O dia 2 de fevereiro também celebra Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira dos marinheiros, pescadores e jangadeiros. A divindade católica é igualmente ligada ao mar e a presença do sincretismo religioso no País conecta as duas figuras de crenças diferentes.

A maior celebração da cultura afro-brasileira na Bahia foi reconhecida em 2022 como patrimônio cultural de Salvador, capital do estado. Em seu cortejo para Iemanjá no meio do mar, popularizado desde 1920, várias embarcações se reúnem ao redor.

A festa popular no Rio Vermelho teve sua origem a partir de pescadores da capital baiana e sua oferta de presentes para a divindade das águas na expectativa de que ela pudesse resolver o problema de escassez de peixes. As informações são de Josy Braga, repórter da Rádio Educadora de Salvador.

“Aí tem que distinguir duas coisas: o que é o culto de Iemanjá e o que é a festa de Iemanjá. O culto à Iemanjá é mais antigo: ele data do final do século 19 e ele não era realizado no Rio Vermelho”, explica o jornalista, pesquisador e escritor Nelson Cadena para Braga.

“A festa, teoricamente, no Rio Vermelho, começa em 1923. Por que teoricamente? Porque é o relato de um de um construtor de jangadas, Zequinha, que ele declarou (ele já faleceu), que em 1923 eles fizeram o primeiro presente de Iemanjá. E a partir daí passou a ser feito todos os anos”, completa.

O que oferecer para Iemanjá?

Entre as opções de ofertas para Iemanjá, Rodrigo Santos recomenda um “lindo balaio” de frutas verdes, como uvas, maçãs, pêra, etc., todas seguindo o padrão da cor.

“Por ser muito bela e vaidosa, aproveitamos e oferecemos perfumes (águas de cheiro), espelhos, pentes e brincos delicados”, relata.

Um manjar de ameixas também é outra forma de oferta, considerada por Santos de “suma importância”, além de flores brancas, azuis e amarelas.

Oração para Iemanjá

Não existe ao certo uma oração fixa para Iemanjá. Para Santos, o processo de oração oferece “conexões entre o material e o espiritual (o sagrado)” e são representativas dos próprios sentimentos e os momentos vividos.

Por outro lado, o praticante de umbanda oferece um ponto (cântico), refletindo adoração a Iemanjá:

Iemanjá, Iemanjá… 2x

No fundo do mar tem areia, areia no

fundo do mar 2x

Em cima do mar tem as ondas, as

ondas que vão nos levar…

Para um barco enfeitado de flores…

Para ofertar nossa mãe Iemanjá…



