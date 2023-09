Marina Ruy Barbosa revela desejo de ser mãe: ‘Pode estar próximo’

A atriz Marina Ruy Barbosa diz que pretende se tornar mãe em breve. A revelação da modelo de 28 anos de idade foi durante a participação no podcast “PodDelas”, publicado na terça-feira, 5.

No programa, Marina disse “querer muito” ser mãe: “Eu quero! Quero demais. Tenho muita vontade de construir minha família, de ter filhos”, conta a vilã de “Fuzuê”, nova novela das 19 horas da Rede Globo.

Atualmente namorando o empresário Abdul Fares desde o final do mês de julho, a carioca não mencionou o nome do companheiro, mas aproveitou para detalhar que a chegada do futuro filho “pode estar próxima”.