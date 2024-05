Morre Morgan Spurlock, de ‘A Dieta do Palhaço’, aos 53 anos

Documentário 'Super Size Me: A Dieta do Palhaço', de Morgan Spurlock, foi indicado ao Oscar

Nascido em 7 de novembro de 1970, no estado da Virgínia, nos EUA, Morgan iniciou sua trajetória artística no início dos anos 2000. Documentarista, escritor e produtor de televisão, Morgan dirigiu 23 filmes e contribuiu na produção de mais de 70 projetos cinematográficos.

Morgan Spurlock, idealizador do documentário "Super Size Me: A Dieta do Palhaço", morreu aos 53 anos de idade Crédito: Samuel Goldwyn Films/Divulgação

Um dos seus principais sucessos audiovisuais foi o documentário “Super Size Me: A Dieta do Palhaço”. Lançado em 2004, a produção acompanhava Morgan que, durante um mês, fazia todas as suas refeições diárias apenas com lanches do McDonald's.

Com o objetivo de denunciar a influência dos fast foods nos altos índices de obesidade nos Estados Unidos, o documentário chegou a arrecadar US$ 22 milhões em bilheteria e foi indicado ao Oscar de Melhor Documentário de Longa-Metragem.