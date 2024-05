Mulher cai ao tentar subir no palco de show de Gusttavo Lima; vídeo

Fã é flagrada escalando palco do cantor sertanejo. Segundo os Bombeiros, show ocorreu dentro das normas de segurança exigidas; veja vídeo

Todo o momento dura menos de 10 segundos. Enquanto o acidente ocorre, Gusttavo Lima segue a apresentação, cantando a música "Inevitável", de Bruno e Marrone. As pessoas gritam ao vê-la cair e é possível ver o que parece ser um agente de segurança, de cima do palco, se agachando para começar a ajudá-la.

Na gravação, feita da plateia, a mulher é flagrada escalando o palco, subindo nos amplificadores. Ao chegar no topo, no entanto, ela se apoia em uma case - caixa de transporte de instrumentos - que se desestabiliza, por conter rodinhas. A fã se desequilibra e cai.

Uma mulher caiu ao tentar subir no palco onde se apresentava o cantor sertanejo Gusttavo Lima. O ocorrido se deu na última sexta-feira, 24, em Cáceres, município a 205 km de Cuiabá. Confira, mais abaixo, o vídeo do momento.

Vídeo: mulher cai ao tentar subir no palco de show de Gusttavo Lima

O perfil Cáceres Noticias, da cidade mato-grossense, apontou que a mulher tentava tirar uma foto com o cantor sertanejo. Também foi relatado que o palco tinha em torno de 3 metros de altura.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o show ocorreu dentro das normas de segurança exigidas, com projeto de evento aprovado e vistoria técnica realizada. Além disso, havia brigadistas e ambulância com técnico de enfermagem no local.