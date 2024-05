Guitarrista espancado na Bahia foi sepultado neste domingo

A ida a uma pizzaria de um familiar marcou os últimos momentos de vida do músico Flávio de Oliveira da Silva, antes de ser espancado até a morte. O fato aconteceu na última sexta-feira, 24, na rua Bahia, bairro Novo Horizonte - localizado no município de Camaçari, a 50 km de Salvador. O sepultamento do guitarrista do grupo Afrocidade aconteceu na manhã deste domingo, 26, no cemitério da cidade.

A crueldade na forma como a morte dele aconteceu provocou muita comoção entre seus familiares, amigos, músicos e fãs. Alguns artistas utilizaram suas redes sociais particulares para se manifestar e se despedir de Fal Silva, como era conhecido.

Segundo relato da família, em entrevista à TV Bahia, no momento em que estava no estabelecimento comercial, ele foi abordado por quatro homens, que eram “conhecidos seus". Ao se juntar ao grupo, já fora da pizzaria, o músico foi espancado, fato que lhe tirou a vida no meio da rua. Mesmo com a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia, Fal não resistiu ao ataque.