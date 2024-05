Richard Sherman, compositor de sucessos da Disney, morre aos 95 anos

Em um comunicado, a Disney descreveu Richard Sherman como um "membro-chave" do "círculo íntimo de talentos criativos" do fundador, Walt Disney.

Os irmãos também foram os responsáveis por sucessos como "It's a Small World" e "I Wan'na Be Like You", de "O Livro da Selva".

"O trabalho da dupla continua sendo a voz lírica por excelência de Walt Disney", informou a companhia.

bur-nro/acb/ag/cjc/mvv