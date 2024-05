Espetáculo musical sobre Franz Kafka chega a Fortaleza no TJA

Dirigido por João Fonseca, com dramaturgia de Rafael Primot e direção musical de Tony Lucchesi, a peça se baseia no livro, de mesmo nome, do escritor espanhol Jordi Sierra I Fabra. A trama do livro aborda, em uma linguagem voltada para o público infantojuvenil , uma história que supostamente aconteceu com o tcheco Kafka em seus últimos anos de vida.

"As músicas entram para contar a história, seja adiantando a ação ou falando sobre o sentimento do personagem. Para isso, uma pesquisa grande e minuciosa foi feita pelo Tony Lucchesi e por mim, com a colaboração de todo elenco a partir de sugestões do Rafael Primot. Um trabalho desafiador, mas bastante prazeroso, uma vez que a música popular brasileira é muito rica" afirma.

A respeito de sua atuação no espetáculo, André compartilha: "O aspecto mais difícil da minha interpretação é a transição entre os dois personagens: a profundidade de Franz Kafka, e o lúdico do Soldadinho de Chumbo dão registros antagônicos, com transições muito rápidas que exigem o máximo de concentração" pontua o ator.

Maestrini, indicada ao prêmio Shell como Melhor Atriz com o espetáculo, também fala sobre a essência por trás da história do musical. "Através da poesia, do riso e do encantamento, 'Kafka e a Boneca Viajante' explicita a criatividade e a empatia como sendo a essência do ser humano e, consequentemente, sua salvação e êxtase vital", reforça a artista.

Sobre a vinda do musical "Kafka e a Boneca Viajante" ao Ceará, André Dias afirma: "Fortaleza é uma das cidades que mais amo no Brasil". O ator prossegue: "Estou muito feliz em ter a oportunidade de apresentar essa história tão emocionante e divertida para as plateias cearenses e me reconectar com as belezas deste estado que sempre me acolheu e me renovou as energias."

Em depoimento final, o ator carioca destaca: "Pisar no palco de um teatro tão importante para a nossa Cultura e para a nossa história como o Theatro José de Alencar será, certamente, uma experiência muito emocionante", encerra.

Espetáculo "Kafka e a Boneca Viajante"