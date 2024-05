Bailarino cearense é contratado por companhia de dança da Áustria

Vindo do Canindezinho, bailarino cearense Leonardo Germano é contratado por companhia da Áustria Crédito: Alejandro Carmona/Divulgação

Nascido e crescido no Canindezinho, Leonardo Germano teve contato com a dança ainda na adolescência, aos 15 anos. O que era uma hobby virou coisa séria rapidamente. Até pouco tempo o artista era solista do Ballet Nacional do Peru. Agora, Leonardo celebra mais uma conquista: o contrato com a Europa Ballet, uma companhia de dança da Áustria. A decisão de sair da América Latina surgiu depois das mudanças de contrato no Ballet Nacional do Peru, localizado na capital Lima. Leia também | Bailarina Ingrid Silva lança série animada inspirada em sua vida



“Já não estava mais gostando de como as coisas funcionavam aqui no Peru. Também estava vendo que a situação financeira estava me abalando”, explica. Após a morte de Jimmy Gamonet, então diretor da companhia, em 2021, os bailarinos que entraram junto com Germano não tiveram mais os contratos renovados. Em 2022, o bailarino decidiu tentar o mercado europeu. “Mandei audição para várias companhias com ajuda de amigos que já moravam na Europa. Amigos que já tinham ido. Consegui juntar bastante dinheiro e fui. Mas infelizmente não passei", conta. Mesmo diante dos “nãos”, Leonardo Germano decidiu tentar a Europa Ballet. A instituição já lhe chamava atenção porque experimentava diversos estilos e costumava contratar ex-alunos do Teatro Bolshoi do Brasil.

“Eu já tinha passado na primeira fase deles e precisava fazer uma aula presencialmente lá. Mas como seria somente em fevereiro de 2023, estava aguardando a resposta de outras audições que tinha me inscrito”, explica o cearense, que não teria condições financeiras de arcar com mais passagens de ida e volta para a Europa. Na época, Germano havia enviado vídeos para mais de 30 companhias. “Até que apareceu duas audições na Alemanha, infelizmente eu não passei, e perdi as audições da Áustria. Voltei para o Peru, continuei trabalhando aqui”, rememora. O artista então decidiu entrar em contato com a Europa Ballet explicando a situação e pedindo uma segunda chance. O caminho para a Áustria A resposta da Europa Ballet só veio em 2023. O fortalezense já estava sem contrato no Ballet Nacional do Peru há 3 meses, sem esperança de conseguir um contrato fixo. “Eles mandaram um e-mail falando que teria uma audição privada que eu podia fazer e um período de teste de 15 dias”, conta Leonardo Germano.

Contudo, a boa notícias não veio em um momento propício. “Eu estava com pouco dinheiro. Obviamente se eu falasse com a minha família para me ajudar, eles ajudariam. Mas, eu não queria porque nesse momento, eu já estava ajudando a minha família”, diz Germano, que conseguia mandar parte do salário que ganhava no Peru para os familiares em Fortaleza. “Eu não queria voltar para estaca em que eles tinham que me ajudar”, salienta. “Eu recusei a proposta deles. Eles me falaram que tinham quatro bailarinos nessa audição, dos quais dois seriam selecionados”, ilustra o cearense. O artista decidiu permanecer no Peru, na esperança de que o Ballet Nacional o contratasse. “Nunca tinha passado mais de um mês sem contrato, mas eles nunca nos davam precisão de nada. Mas dessa última vez passaram-se três meses e eles voltaram a falar que só tinha um contrato disponível, que seria o do ‘Quebra Nozes’’, detalha Leonardo.

Instabilidade financeira e uma nova chance “Eu já estava cogitando voltar para o Brasil por causa da instabilidade financeira”, revela. O cearense ficou em Lima e dançou o espetáculo do clássico natalino. “Consegui um dinheiro e também trabalhei para uma escola de dança peruana que queria fazer um espetáculo maior”, acrescenta. “Guardei o que tinha ganhado e mandei mais uma mensagem para a Europa Ballet, pedindo uma terceira chance. Mas não achei que eles dariam uma devolutiva positiva. Enviei um e-mail falando que estava com condições de viajar e perguntando sobre um contrato imediato”, diz Leonardo Germano, que voltou a entrar em contato com a instituição em janeiro de 2024. A resposta veio pelo e-mail de manhã, em um dia de abril. “Eu estava numa vibe de curtir minha rotina da manhã sem olhar o celular. Mas uma notificação chamou a minha atenção, do meu e-mail”, relembra o bailarino que sentiu necessidade de interromper o ritual matinal. “O assunto do e-mail tinha ‘Audição’, mas pensei que era algum workshop, porque sempre vinha das companhias as quais já tinha aplicado. Abri a mensagem e dizia que a Europa Ballet estava muito feliz em me receber para trabalhar lá a partir de 15 de maio”, celebra.