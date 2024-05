Documentário sobre a Praia de Iracema é lançado neste sábado, 25

"A mais formosa marinha cearense, o encanto da nossa sociedade elegante, está adquirindo um desusado movimento nestes últimos dias. Ranchos de namorados felizes e sorridentes confundem os seus arrulhos com o marulho das ondas", assim dizia Demócrito Rocha, em sua revista "Ceará Illustrado", em 5 de julho de 1925. É também com essa frase que se inicia o documentário "Praia de Iracema: uma história de amores".

Com direção de Dado Fernandes e roteiro de Raymundo Netto e Vinícius Augusto Bozzo, a obra cinematográfica é uma produção da Fundação Demócrito Rocha, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e será lançada no próximo sábado, dia 25 de maio, às 10 horas, no Cineteatro São Luiz.

Coordenador do projeto, Raymundo Netto conta que o objetivo do trabalho é homenagear a orla da Capital. "Nós queremos mostrar as belezas da Praia de Iracema, comprovar que ela é viva e que ela está cada vez se renovando. Esperamos que as pessoas se encantem com ela, como os antigos também se encantaram", destaca o também escritor e cronista do Vida&Arte.