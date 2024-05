Samuel Rosa, do Skank, faz show em Fortaleza em setembro

O músico Samuel Rosa vem a Fortaleza para show no mês de setembro. Marcado para ocorrer no dia 20, uma sexta-feira, a apresentação será realizada no Iguatemi Hall.

Fundador, vocalista e guitarrista do Skank, Samuel Rosa apresenta na Capital canções da banda que marcaram gerações, além de sucessos de outros artistas com quem já gravou.

A venda dos ingressos tem início nesta sexta-feira, 24, no site Bilheteria Virtual e presencialmente no Iguatemi Hall.