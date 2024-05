Estação das Artes promove evento com shows autorais; saiba mais

Na sexta-feira, 24, às 20 horas, Georgez apresenta seu EP “Gravura”. Com 20 anos de carreira na arte, o músico mistura em suas produções teatralidade, poesia, filosofia, cultura gótica, synth pop, nostalgia oitentista e new wave.

O Complexo Cultural Estação das Artes realiza neste fim de semana a primeira edição da “Estação Autoral”. Reunindo artistas do Ceará que produzem música autoral, o evento ocorre nesta sexta-feira, 24, e sábado, 25, com programação gratuita.

Na sequência, às 21 horas, o coletivo HolyGhosts – formado pelos músicos Cesar, Hyto, DDZIN e Sy Gomes –, apresenta na Estação o EP “O Arquipélago”, que une música alternativa, pop, reggaeton, experimental e orgânicos.

Já no domingo, 25, a Aborígenes Viajantes abre o evento especial com o show “Memórias e sonhos”, a partir das 18 horas. Em seguida, às 19h30min, o multiartista Orlângelo apresentará o espetáculo “Valise a estória do meu nome”. O show do multiartista contará com a participação de Alice David.