Festival realiza programação gratuita de música, cinema e teatro

5ª edição do Festival Boca de Cena realiza programação multilinguagem em Fortaleza Crédito: Flávia Almeida/Divulgação

Nesta quinta, 23, e sexta, 24, acontece a quinta edição do Festival Boca de Cena no Hub Cultural Porto Dragão e nos espaços do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A partir das 14 horas, o evento gratuito contempla espetáculos de música, teatro, dança, mostra de cinema cearense, moda, workshops, cultura popular, DJs e feira de economia criativa.

As propostas artísticas selecionadas destacam a cultura brasileira com inclusão de empreendimentos sociais protagonizados por mulheres e pessoas LGBTQIP+. Artista, produtora cultural e idealizadora do projeto, Juliana Tavares diz que a proposta do evento surgiu para uma ampliação artística do Estado. "A vontade era construir um espaço de integração entre linguagens, que a gente pudesse proporcionar um evento na Cidade pensando essa junção da arte, da cultura, do empreendedorismo cultural e da economia criativa", explica a arte educadora.

Foram cerca de 100 inscrições no total, sendo apenas 25 produções e negócios selecionados, prezando pelo destaque das manifestações e das identidades cearenses. “Voltadas para a arte e para o empreendedorismo criativo, a gente tenta no máximo integrar todas as temáticas. A gente acredita nessa potência do Ceará criativo e diverso de artistas e agentes culturais que pode contribuir dentro desse evento e também outros”, pontua Juliana Tavares “ A importância do olhar para o que é nosso, o que tem a nossa cara, o nosso jeitinho de ser Brasil, Nordeste, Ceará, com a nossa arte e o nosso gingado cultural para o mundo. A quinta edição do Boca de Cena nos convida a balançar e atentar o olhar pro que tá pertinho da gente e o que a gente ama ver em cena”, completa Leticia Viana. “Estamos muito empolgadas, a programação tá muito bonita. A gente tem diversidade, música, literatura, performance, audiovisual, cinema, teatro e dança. Tem sido muito incrível essa experiência sensível e muito desafiante de pensar toda essa programação e ver também essa expectativa do público”, afirma Juliana. Confira programação completa Quinta-feira, 23

Onde: Hub Cultural Porto Dragão

14 horas: “Workshop Fortaleza Criativa: arte, cultura e empreendedorismo”, com Iury Aldenhoff (CEO da Negro Piche)

Entrada gratuita sem inscrição prévia Onde: Espaço Torre Do Café

18h30min: Mostra de Filmes Cearenses

- “Sertão Delas”, de Alexia Duarte

- “Sereia Do Sertão”, de Letícia Viana

Onde: Palco Arena Dragão

18 horas: DJ Ada Porã

19 horas: Reisado do Garajal - Guerreiros de Jorge

20h30min: “Vozes Silenciadas”, com Lyvia Cruz, Renata Freitas e Gracy Kelly

20 horas: DJ Bruna Queiroz Onde: Palco Teatro Dragão Do Mar

20 horas: “Shiii!”, com Emanuelle Nascimento (Fortaleza/CE)

21 horas: “Desgovernada”, com Átila (Russas/CE) Sexta-feira, 24

Onde: Hub Cultural Porto Dragão

14 horas: Workshop “Direitos Autorais na Cultura”, com Cecília Rabelo (advogada no BRA Advocacia Artística e Cultural, Certificada em Copyright pela Universidade de Harvard)

Entrada gratuita sem inscrição prévia