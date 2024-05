Filme do O POVO sobre 1ª prefeita de Fortaleza é exibido no Cineteatro

Documentário realizado pelo O POVO sobre a Maria Luíza Fontenele, primeira prefeita de Fortaleza, é exibido gratuitamente no Cineteatro São Luiz

A sessão acontece de forma gratuita, a partir das 19 horas, e será seguida de um debate com Maria Luíza Fontenele , figura da produção, Jorge Paiva, ativista político, com mediação de Érico Firmo, jornalista político.

"Maria, a Redemocratização e a Surpresa nas Eleições de 1985", documentário produzido pelo jornal O POVO , será exibido nesta quarta-feira, 22, no Cineteatro São Luiz.

A vitória da socióloga foi uma surpresa para todos, inclusive para seu partido. Nas pesquisas de intenção de voto realizadas pelo IBOPE, ela aparecia em terceiro lugar. Érico lembra outro fato: que o presidente do Instituto na época, Carlos Augusto Montenegro, disse em uma entrevista acreditar que aquele "foi o maior erro" deles.

" A Maria foi a primeira prefeita do PT em uma capital no Brasil, entre homens e mulheres , então aquilo foi um marco. Na posse dela estava o Lula, o (Eduardo) Suplicy. O Luiz Carlos Prestes mandou uma carta que foi lida", relembra o jornalista sobre os acontecimentos da posse, que aconteceu em 1º de janeiro de 1986.

Maria Luíza Fontenele é o primeiro deles, a surpresa da primeira eleição pós-ditadura, realizada em 1985. Ela e Gardênia Gonçalves, em São Luís, no Maranhão, foram as primeiras mulheres a serem eleitas prefeitas de capitais do Brasil, sendo a cearense mais lembrada politicamente, segundo Érico.

"Para a Esquerda, aquilo foi a maior vitrine que ela teve até aquele momento, obtida pela via eleitoral. Foi uma surpresa muito grande", aponta.

Mas Maria Luíza não ficou conhecida apenas por sua eleição inédita em 1985. Sua gestão ficou marcada por ser "muito conflituosa" e pelos "muito adversários". Apesar de ainda ter tido avanços, todos os problemas dos 3 anos que esteve à frente da Prefeitura de Fortaleza culminaram com sua expulsão do partido ao fim do mandato.

"Era a única prefeita que o PT tinha em capital e ela foi expulsa", pontua, e continua: "Ficou a marca de uma gestão de crises, e começou com crises, com rupturas internas".

Érico define que "faltou experiência" durante o mandato. A gestão da socióloga aconteceu no momento que o Brasil vivia sua redemocratização, pré-constituição de 1988, o que significava que o governo municipal "dependia muito de apoio federal e estadual", pois não tinha autonomia em algumas áreas, como a financeira.

"E, ao mesmo tempo que dependia de governos que eram adversários, (ela) organizou protestos contra o governo federal, organizou o acampamento do governo do estado. E aí o pessoal não tinha muita boa vontade (para ajudar com recursos)", explica.

E completa: "Já não tinha boa vontade de início, então, com isso, sofreu com carência de recursos".