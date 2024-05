Bece realiza programação gratuita com espetáculos e lançamentos

Espetáculo "A Idade da terra" se apresenta na programação gratuita da Biblioteca Pública Estadual do Ceará Crédito: Tim Oliveira / Divulgação

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) realiza uma semana com programação gratuita entre os dias 22 e 26 deste mês. Na ocasião, o equipamento será espaço para lançamento de livros, saraus abertos, espetáculos teatrais e o programa Relatos Biográficos, além de uma programação pensada para o público infantil. Na quarta-feira, 22, a programação na Biblioteca inicia-se com “Nirez: Um Legado de Paixão pela História e Cultura Fortalezense”. O evento, que começa às 18 horas, celebra Nirez, um dos mais importantes guardiões da memória histórico-cultural do Ceará, e especialmente, de Fortaleza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na data seguinte, será lançado o livro “No Sexto Dia”, de Hortência Siebra, com a mediação de Raymundo Netto, às 18 horas. Em seu livro “No Sexto Dia”, a autora nos leva a refletir sobre a condição humana, recriando as relações dos homens com os outros e com seus próprios destinos.

Já na sexta-feira, 24, acontecerá o Sarau Literário "Poesia Para Amar de Toda Forma". O evento acontece em parceria com a Festa Literária da Diversidade Sexual (Flids), também a partir das 18 horas. O Sarau receberá performances transformistas e shows musicais ao vivo das drag queens Mizzayra Alonzo, Flávia Fontenelle e Camilly Leycker. Além disso, o evento contará com a participação de mais de dez autores e autoras poetas de Fortaleza declamando poesias autorais, com microfone aberto para declamação de poesia do público geral.

Na ocasião, também será distribuído gratuitamente o livro "Poesia Para Amar de Toda Forma", da editora Flids. Encerrando a programação da semana, no domingo, 26, a BECE realizará mais um encontro do "RPG na Bece", das 13h às 17h.

Entre o sábado, 25, e domingo, 26, a Bece receberá diversos espetáculos cênicos, voltados para o público infanto-juvenil. A Biblioteca receberá o espetáculo "Genor O Artista", do Grupo Nós Dois, às 10 horas do sábado, 25, e às 15 horas do domingo, 26. No mesmo esquema, o Grupo Paiaçus apresenta o espetáculo "A Idade da Terra", às 15 horas do sábado e às 10 horas do domingo. Além disso, no sábado 25, terá Clubinho de Leitura a partir das 11 horas.