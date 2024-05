As escolhas equivocadas de 'De Repente, Miss!', com Fabiana Karla

Fabiana Karla vive uma publicitária que quer reconquistar a admiração da filha na comédia 'De repente, miss' Crédito: Divulgação Sony

Por Amilton Pinheiro, Especial para O POVO Logo no começo do filme "De Repente, Miss!", comédia com toques de drama, de Hsu Chien, a personagem da atriz Fabiana Karla, Mônica, diz em voz off dentro de uma piscina numa aula aquática com outras mulheres que a vida é feita de escolhas. E quais foram as escolhas que ela impôs para sua vida? Deixou uma carreira promissora de publicitária para cuidar de um casal de filhos e do marido Marcus, vivido sem expressividade pelo ator João Baldasserini, e tomar conta em tempo integral da criação e educação deles e viver ao lado do marido no lar doce lar que eles construíram.

Mas o tempo passou. Ao se aproximar dos 40 de idade, Mônica se encontra às voltas com um relacionamento difícil com a filha adolescente, Luiza (Guilia Benite, de "A Turma da Mônica"), uma influenciadora digital, que não consegue encontrar nada de bacana na mãe, com quem vive chamando a atenção e criticando o tempo todo. Giulia Benite e Fabiana Karla vivem papeis de mãe e filha em 'De repente, miss' Crédito: Divulgação Sony Nesse lar que se tornou um ambiente hostil e desmotivador para Mônica, uma viagem para um lugar paradisíaco, Praia Star Resort – o Beach Park e resorts, o parque aquático em Fortaleza, locação em que foi gravado quase todo o filme em 2022 –, junto com a família pode ser a oportunidade de restabelecer uma relação saudável com a filha e com a própria vida em desalinho.