Cannes 2024: Richard Gere e Jia Zhangke mergulham na ficção da memória

"Oh, Canada", de Paul Schrader, é apresentado em Cannes 2024 Crédito: LLC/ARP/Cannes/Divulgação

“É errado filmar isso”, contesta Alicia (Uma Thurman) para a equipe de filmagem que está instalada na casa de Leonard Fife (Richard Gere) para gravar um documentário sobre sua vida. Definhando por conta do câncer, Fife é um famoso documentarista e ex-professor universitário que, dentre tantos movimentos políticos, foi para o Canadá fugindo do alistamento para a Guerra do Vietnã. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Sendo um filme de Paul Schrader, geralmente referenciado como roteirista de “Taxi Driver” e diretor de filmes enigmáticos mais recentes como “Fé Corrompida” e “O Contador de Cartas”, esperava algo menos simpático. Na prática, a leveza desse retorno do protagonista ao passado é o seu maior trunfo, construindo um filme honesto e comedido.

Afetado pelos remédios e tendo uma vida pregressa pouco revelada, será que ele não está inventando sua própria memória? Nesse ponto, Schrader se contenta apenas com a sugestão, o que é ótimo para nos manter envolvidos até o fim. No presente, Fife é interpretado por um Richard Gere muito dedicado à fragilidade que o personagem exige. Ao ser enquadrado quase sempre muito perto da câmera, Schrader parece não esconder que já está com a cabeça lá no Oscar, campanha que pode acabar se estendendo também para Uma Thurman e Jacob Elordi que conquistam seus destaques mesmo que de forma efêmera.

“Oh, Canadá”, porém, é inofensivo demais para causar alguma emoção ou empatia de forma segura com a plateia. Ao fim da sessão encontrei tanto pessoas emocionadas quanto indiferentes. É um filme realmente bom de assistir, e o ritmo da montagem entre os dois atores do passado e presente ajuda muito, mas não me causa qualquer chacoalho. Leia mais Cannes: as vitórias do Cinema Brasileiro enquadram sua influência no mundo Em Cannes, Jia Zhangke participa da sessão no cinema Não posso dizer o mesmo de “Caught by the Tides”, do Jia Zhangke, diretor chinês que inclusive estava presente na sessão do Grand Theatre Lumiére. “Apanhado pelas Marés”, em tradução livre, é um título belíssimo que resume a jornada experimental que cria uma rima com sua própria filmografia ao intercalar real e ficção no trajeto de um século que anda na velocidade da luz. Viajando de 2001 até 2022 na observação não só da China, mas também do mundo, Qiaoqiao (Tao Zhao) peregrina atrás de um amor perdido enquanto nós vamos entendendo o peso das coisas que mudam. O filme começa com um lindo momento de descontração entre amigas sorridentes que ficam desafiando umas às outras a cantar. Ao longo de suas quase duas horas, a música e a dança são quase que personagens com vida própria – em dado momento, a câmera conversa com o dono de um antigo salão que narra sua experiência com a origem festiva daquele lugar.

"Caught by the Tides", de Jia Zhangke, é apresentado em Cannes 2024 Crédito: X Stream Pictures/Cannes/Divulgação Nas intervenções da realidade caminhante, filmando pessoas e lugares, sou levado à abordagem estética do cearense “Viajo Porque Preciso Volto Porque Te Amo” (2009). Enquanto na linguagem que costura essas imagens de diferentes origens de captação, mídias e janelas de exibição, minha memória vai parar nos últimos filmes alucinados de Jean-Luc Godard.