Pinacoteca debate conflitos políticos a partir de obras de arte

Cena de "Eu sou uma arara" Crédito: Divulgação/Rivane Neuenschwander e Mariana Lacerda

Acontece na próxima sexta-feira, 24, a aula aberta "Nomeando Conflitos", com a artista mineira Rivane Neuenschwander, no auditório da Pinacoteca do Ceará. O encontro será gratuito e sem necessidade de inscrição prévia — as 100 vagas disponibilizadas serão ocupadas por ordem de chegada. Rivane Neuenschwander tem suas obras reconhecidas e expostas dentro e fora do Brasil, como no Museu de Arte Moderna de São Paulo e de Nova York. A brasileira é um dos nomes atuais de grande relevância na arte contemporânea. A partir de três obras artísticas, a aula aberta com a mineira discute conflitos que são potencializados por crises política, econômica e ambiental. Um trabalhos a serem apresentados será o projeto "O nome do medo", iniciado em 2015 e que segue até os dias atuais.