Curso gratuito sobre curadoria de cinema abre inscrições

O Museu da Imagem e do Som do Ceará abriu as inscrições para o curso gratuito "Curadoria de cinemas nos limites da caixa preta e do cubo branco"

Crédito: Divulgação/Museu da Imagem e do Som do Ceará

Estão abertas as inscrições para o curso "Curadoria de cinemas nos limites da caixa preta e do cubo branco”, ministrado por Pedro Azevedo e organizado pelo Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS). A formação acontece entre os dias 20 e 24 de maio, via Google Meet, de forma gratuita, mas limitada a 20 vagas.

As inscrições para o curso são feitas via formulário on-line, sem nenhum custo, e encerram nesta sexta-feira, 17. O resultado dos escolhidos para as vagas será divulgado no sábado, 18 de maio.