Estação faz show beneficente em prol do RS com Tico Santa Cruz

Tico Santa Cruz participa de show beneficente na Estação das Artes Crédito: Daltinho Medeiros/Divulgação

Nesta sexta-feira, 12, o Complexo Cultural Estação das Artes recebe uma nova edição do Baile do Preto. Com início às 18 horas, o evento gratuito homenageia os antigos bailes e a produção musical de Fortaleza. Com uma programação diversificada, o momento terá mais de 10 apresentações, entre artistas da região e conhecidos nacionalmente. Entre as atrações, o cantor Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas Roque Clube. Unindo-se ao grupo Cabeças de Água Viva, o ator e cantor Babu Santana também integra a programação do Baile do Preto desta sexta-feira, 17.

Representando o Estado, Belinho, Mulher Barbada, Vanessa A Cantora vão se apresentar durante a festa. Além dos cantores, o rapper Dexter e os DJs Doido, Indira Marley e Loo também estão entre as atrações. Show na Estação das Artes irá arrecadar doações para vítimas do RS O momento na Estação das Artes é realizado em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa) e irá arrecadar doações de alimentos não-perecíveis que serão destinados aos atingidos das enchentes no Rio Grande do Sul.