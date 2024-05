FDR divulga estreia de documentário sobre a Praia de Iracema

No dia 25 deste mês, a Fundação Demócrito Rocha lançará o documentário “Praia de Iracema: uma história de amores”, com estreia no cineteatro São Luiz. Sob direção de Dado Fernandes e roteiro de Raymundo Netto e Vinícius Augusto Bozzo, a produção conta com a participação de historiadores e artistas que relembram as memórias da trajetória da praia.

O filme apresenta uma breve história da Praia de Iracema do ponto de vista de historiadores, seguida por depoimentos de residentes e de usuários frequentes do local. A obra destaca ainda a relação do bairro com a arte e a cultura e a importância da praia para a cidade.

Formado por um cenário de imagens, a produção cearense conduz o público pelo cotidiano do ponto turístico de Fortaleza, envolto por uma trilha musical feita por grandes nomes do cenário musical cearense.