Companhia de balé russo realiza apresentação em Fortaleza

O Teatro Via Sul recebe o espetáculo “Lago dos cisnes” da companhia de balé clássico de São Petersburgo. O grupo russo passa por Fortaleza com apresentação única no dia 17 de junho e conta com ingressos a partir de R$ 200.

O repertório escolhido para a comemoração de três décadas da companhia foi o “Lago dos Cisnes”, um balé dramático de 1876 dividido em quatro atos do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovski e, libreto de Vladimir Begitchev e Vasily Geltzer, que teve estreia em 1877 no Teatro Bolshoi.

Além da capital cearense, a companhia criada por Konstantin Tahckin em 1994 realiza seis apresentações no Brasil, contemplando as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia e Porto Alegre.