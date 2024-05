Cannes 2024: veja tudo sobre a cerimônia de premiação

O 77º Festival Anual de Cinema de Cannes inicia nesta terça-feira, 14, com homenagem à atriz Meryl Streep. Confira como será a cerimônia da premiação

A cerimônia de premiação acontece no dia 25 de maio, quando os vencedores da competição de cinema são anunciados, incluindo a principal categoria: a Palma de Ouro.

Na abertura, acontecerá a exibição da comédia "Le Deuxième Acte" (o segundo ato, em português), do francês Quentin Dupieux.

Após a Cerimônia de Premiação, os vencedores participam de uma festa onde podem interagir com as celebridades.

A premiação dos filmes que concorrem no festival será no dia 22 de maio e a atriz francesa Camille Cottin será a mestre de cerimônia. A noite é marcada por um jantar de gala, em que os vencedores são revelados pela primeira vez.

No anúncio, o festival destacou que "à simples menção de seu nome, toda uma seção da sétima arte se ilumina" e "sempre deu ao blockbuster uma história ilustre e ao público de todo o mundo um prazer incomparável".

O diretor, roteirista e produtor George Lucas também receberá a Palma de Ouro Honorária durante a cerimônia de encerramento do Festival de Cannes.

"Ao lado dos grandes nomes de Hollywood, o estúdio japonês, representado por dois contadores de histórias, Hayao Miyazaki e Isao Takahata, e uma série de personagens cult, lançou um novo vento no cinema de animação nas últimas quatro décadas", afirmou a produção do festival ao anunciar a homenagem.

A Palma de Ouro Honorária será concedida a um grupo pela primeira vez este ano com a homenagem ao Studio Ghibli .

Além de Meryl Streep, o cineasta George Lucas e o Studio Ghibli serão os homenageados do evento e receberão a Palma de Ouro Honorária.

O atual troféu da Palma de Ouro é uma criação da diretora da marca de joias de luxo Chopard, Caroline Scheufele. Ele foi revelado na cerimônia de encerramento do Festival de Cannes de 1998.

Cannes 2024: Onde assistir à transmissão do festival



É possível acompanhar o Festival de Cannes 2024 ao vivo, pela transmissão do canal do festival no YouTube, em inglês e francês.